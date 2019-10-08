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أفضل مشروب تبدأ به يومك.. يفيد المعدة والبشرة والعيون ويقاوم السرطان
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يعتبر الماء مع الليمون أفضل مشروب قد تبدأ به يومك ويفضل أن يكون طازجاً، وكلّما كان أثقل وزناً  كان أفضل وأنفع، ومن هنا يعتبر علاجاً صحيّاً يساعد الجهاز الهضميّ ويسهّل خروج الفضلات من الجسم، لهذا يُفضّل شرب الليمون والماء صباحاً قبل تناول وجبة الإفطار بنصف ساعة على الأقل.

فوائد الليمون مع الماء البارد
يساعد في طرد السموم من الجسم، ويخفّف من مشاكل عسر الهضم. كما يقي من نزلات البرد ويعتبر مضاداً قوياً للإنفلونزا، والاعتياد على شربه يساعد الجسم على تجنّب الإصابة بها.

يحمي من مشاكل العيون كإعتام عدسة العين ويعمل على تقوية النظر. يقلّل من ظهور حبّ الشباب، كما يؤثّر على البشرة بشكل إيجابيّ، حيث يمنحها نضارةً، ويحمي من التجاعيد، ويعالج الدمامل والرؤوس السوداء، ويقلّل من فرص ترسيب الدهون.

يقلّل الليمون من الآلام والتهاب المفاصل، كما يعالج آلام الفخذ والساق في حالة الإصابة بعرق النسا. يساعد في تنظيف الأمعاء كالحموضة وانتفاخ البطن والغازات وكذلك المغص.

يساهم في إذابة حمض اليوريك وغيره من سموم الكبد، كما يخفّف حالات الملاريا. يؤثّر في علاج صفراوية الكبد أو الغثيان، وهو أحد أعراض اضطراب الكبد والتي تتسبّب في حدوث الإمساك والصداع. يسرع هضم الطعام وخاصةً وجبة الإفطار، وسيكون قادرا على امتصاص المواد الغذائية من الإفطار بأكثر فعالية.

يعالج التهاب القصبات ويوقف السعال ويعتبر أفضل علاج لمرضى الربو والتحسس. يقضي على رائحة الفم الكريهة ويخفّف من آلام الأسنان المزعجة، ويدعم اللثة ويقويها بسبب وجود حمض الليمون الذي يقوي الأسنان. يزيل التعب والتوتر، ويكسب الجسم حيوية ونشاطاً طول النهار. يقلّل من نسبة نمو سرطان الجلد وانتشاره في الجسم وانكماش حجمه.

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