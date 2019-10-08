تقلبات جوية على عدة مناطق.. ونصائح من الدفاع المدني للمواطنين والمقيمين

تواصل – الرياض:

دعت المديرية العامة للدفاع المدني جميع المواطنين والمقيمين، لأخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية التي تشهدها بعض مناطق المملكة.

وأكدت المديرية أهمية الانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي.

كما حثت على تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح، وتجنب الغبار لما قد يسببه من تهيُّج لأمراض الصدر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد توقعت لحالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة وتبوك والجوف والحدود الشمالية، كما توقعت تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على القصيم والرياض والشرقية.