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«الأرصاد» تنبّه أهالي مكة: توقعات بأمطار غزيرة وتساقط للبرد حتى هذا الموعد

«الأرصاد» تنبّه أهالي مكة: توقعات بأمطار غزيرة وتساقط للبرد حتى هذا الموعد
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تواصل – واس:
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وتدني في مدى الرؤية الأفقية، كما تؤدي إلى جريان السيول في الأودية والشعاب، وذلك على عددٍ من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة تشمل أضم، والجموم، والخرمة، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، والمويه، وتربة، وخليص، وميسان، مشيرة إلى أن هذه الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء هذا اليوم.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة وإتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع، وأن يجعلها الله سقيا خير وبركة.

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