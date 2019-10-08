«المسند» يتوقع استمرار الحالة المطرية على هذه المناطق

تواصل – الرياض:

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار الحالة الماطرة الأولى، مشيراً إلى أنها ستؤثر على أجزاءٍ متفرقة من المناطق الشمالية وأجزاءٍ من الوسطى.

وقال المسند عبر حسابه على “تويتر”: “اليوم الثالث للحالة المطرية الأولى في هذا الموسم، ويتوقع أن تؤثر بسحبها وربما أمطارها على أجزاءٍ متفرقة من المناطق الشمالية وأجزاءٍ من الوسطى والغربية”.

وأضاف: “من المتوقع أن تستمر الحالة المطرية القادمة من البوابة الجنوبية الغربية بتأثيرها في أجزاءٍ من المرتفعات الجنوبية الغربية”.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية، كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: القصيم، الرياض، الشرقية، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.