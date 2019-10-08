مجمع اللغة العربية يُعرّب «سناب شات» استجابة لطلب أمير مكة

أعلن مجمع اللغة العربية بمنطقة مكة المكرمة عن إصدار تعريب لمصطلح “سناب شات”، ليصبح “سِناب”، استجابةً لرغبة أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل الذي طالب بإيجاد مرادف عربي للمصطلح.

أوضح ذلك رئيس المجمع الدكتور عبدالعزيز الحربي، وقال إن المجمع تبنى مشروع التعريب على مدى أكثر من شهرين، وبعد عدة اجتماعات ومراسلات مع لغويين داخل وخارج المملكة، خرج الجميع بألفاظ مقترحة منها ما هو ترجمات أو ألفاظ بديلة للمصطلح، ومنها ما هو تعريب له.

وأوضح الحربي – وفقاً لـ “عكاظ”-أن أغلب الأعضاء المشاركين رأوا الاحتفاظ باللفظ الأجنبي مع تطويعه للنظام الصرفي العربي، واتُفق على لفظ “سِناب” بكسر السين لما عُرف عن العرب من تعريب الألفاظ الأعجمية بإبقاء أصل اللفظ وإخضاعه لأوزانهم، خاصة أن هذا اللفظ موافق للعرف اللغوي الشائع بين عامة الناس.