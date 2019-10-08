4 حوادث دهس متفرقة في حائل.. حالات وفاة وإصابات خطيرة

تواصل – حائل:

لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب اثنان آخران بحالات خطيرة إثر حوادث دهس متفرقة في حائل خلال الأيام القليلة الماضية.

وتوفي مسن في حادث دهس على طريق “حائل – قفار” عند محاولته قطع الطريق بالقرب من ميدان القربة، فيما توفي مواطن آخر بعد دهسه على طريق الملك عبدالعزيز بالقرب من جسر الساعة أمام أحد الأسواق بحي المطار، وخضع للعلاج في المستشفى أسبوعًا ثم توفي.

أما الحادث الثالث فوقع على طريق الأمير نايف بن عبد العزيز بعد دهس مسن، كان عائدًا من صلاة الفجر السبت الماضي؛ وأُدخل العناية المركزة، ولا يزال يتلقى العلاج فيها.

فيما تعرض مواطن رابع للدهس مساء أمس بشارع الملك خالد أمام سوق الاتصالات بحي الجامعيين، وتم نقله للمستشفى، وما زال يرقد في العناية المركزة.