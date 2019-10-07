وفاة عبد الله شريدة لاعب الهلال والمنتخب السابق.. داهمته أزمة قلبية بعد صلاة المغرب

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انتقل إلى رحمة الله تعالى لاعب نادي القادسية والهلال والمنتخب عبدالله شريدة، مساء اليوم الإثنين.

وأدى “شريدة” صلاة المغرب في المسجد، وداهمته أزمة قلبية بعد أن ركب سيارته.

رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله الصبر والسلوان .