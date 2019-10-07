هل تعاني من مشكلة «الطفل العضاض»؟.. تعرف على السبب

تواصل – وكالات:

يعاني بعض أولياء الأمور من مشكلة الطفل العضاض، حيث يمارس الطفل سلوك العض مع من حوله، سواء في الحضانة أو المدرسة أو حتى أشقائه في المنزل.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن الأطفال الذين يعضون من حولهم في دور الحضانة غالبا يملكون آباء لا يمنحونهم الوقت الكافي للدردشة والتعبير عن مشاعرهم.

وقال خبراء إن الأطفال الصغار الذين يقضون أوقاتا طويلة أمام الهواتف يجدون صعوبة في التواصل والتعبير عن أحاسيسهم، مما يجعلهم يلجؤون إلى “العض”.

وجاء هذا التحذير في الوقت الذي وجد فيه استطلاع، خاص بأصحاب دور الحضانة والأطقم العاملة فيها، زيادة كبيرة في عدد الأطفال الذين يعضون، خلال السنوات الخمس الماضية، حيث قال 62 في المئة من 1000 شخص تم استجوابهم، إنه يتعين عليهم في كثير من الأحيان التعامل مع الأطفال الذين يعضون في دور الحضانة.

وذكرت سو ليرنر، التي أجرى الاستطلاع، أن النتائج كانت “مقلقة للغاية”، مضيفا “وجدنا أن الأطفال يميلون إلى العض حين لا يملكون لغة للتعبير عن مشاعرهم”.

وأضافت “نتائجنا تتفق مع الدراسات الأخرى التي وجدت زيادة في عدد الأطفال الصغار ذوي المهارات اللغوية الضعيفة”.

وأكدت المتحدثة على أهمية تخصيص الوالدين أوقاتا طويلة للدردشة والتواصل مع أطفالهم، مهما كانت انشغالاتهم “حتى يطوروا مهارات لغوية جيدة في سن مبكرة”.