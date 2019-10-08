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موجة غبار تضرب «جدة».. والهلال الأحمر يباشر 16 حالة

موجة غبار تضرب «جدة».. والهلال الأحمر يباشر 16 حالة
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت محافظة جدة، الاثنين، تقلبات جوية وموجة غبار تسببت في تدني الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

من جهتها باشرت فرق الهلال الأحمر الإسعافية مساء الاثنين، خلال موجة الغبار التي ضربت جدة، 16 حالة مرضية في مختلف الأحياء المتضررة من جراء العواصف الرملية.

ودعت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، مستخدمي الطرق، إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة؛ بسبب تدني الرؤية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المحافظة الآن حيث تتعرض لموجة غبار مصحوبة بعواصف رملية.

ونصح المتحدث باسم الهلال الأحمر بالمحافظة، عبدالله أحمد أبوزيد، جميع المواطنين والمقيمين، خصوصًا من لديهم أمراض تنفسية، بعدم مغادرة منازلهم حتى لا يتعرضوا للغبار والأتربة، كما أهاب بالمواطنين والمقيمين إلى ضرورة إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) عند حدوث أي عارض صحي، لا قدر الله، والتعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث.

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