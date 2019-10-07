توجيه مهم من «وزير العدل» لرفع الكفاءة وتسريع الإجراءات القضائية

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وجّه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، اليوم الاثنين، بإطلاق أعمال الإدارة المركزية لتدقيق الدعاوى؛ لرفع الكفاءة التشغيلية وتسريع الإجراءات القضائية بما ينعكس إيجابياً على إنجاز القضايا.

ومن أهم أهداف أعمال الإدارة رفع جاهزية ملف القضية قبل قيدها والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة القضائية، ما يساهم في توحيد إجراءات التدقيق ورفع الكفاءة وجودة صحيفة الدعوى بشكل مركزي ومؤسسي.

وسيتركز دور الإدارة على تلقي صحائف الدعاوى من جميع محاكم المملكة، ومراجعة وتدقيق محتواها والتأكد من اكتمال المتطلبات الأساسية حسب نوع الدعوى، ومن ثم تحديد مسارها وإحالتها للدائرة المختصة.

يذكر أن الإدارة تستهدف تدقيق مليون طلب سنوياً، بواقع 5 آلاف طلب يومياً، للوصول إلى 80% نسبة رضا الدوائر القضائية.

وقُسمت الإدارة المركزية إلى سبع مجموعات مختلفة، وهي فرق دعاوى الاستحكام، العامة، الإنهاءات، العمالية، التجارية، الجزائية، ودعاوى الأحوال الشخصية إضافة إلى إدارات داعمة متخصصة في تدريب العاملين بالإدارة.