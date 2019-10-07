أمطار «الحرم المكي».. روحانية المكان تخالط روعة المنظر (فيديو )

تواصل – فريق التحرير:

شهد مكة المكرمة اليوم الاثنين، هطول أمطار رعدية على المسجد الحرام، حيث اختلطت روحانية وهيبة المكان بروعة الأجواء وجمال المنظر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى – استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتشمل الحالة الجوية أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية و المرتفعات الجنوبية الغربية.