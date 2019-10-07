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شاهد.. أمطار غزيرة تتحول إلى «شلالات» في أبها

شاهد.. أمطار غزيرة تتحول إلى «شلالات» في أبها
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تواصل – فريق التحرير:

هطلت اليوم الاثنين، أمطار غزيرة بمحافظة أبها بمنطقة عسير، ما تسبب في تكون شلالات هادرة أسفل عقبة ضلع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، هطول أمطار متوسطة الى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول.

وأوضحت الأرصاد أن التحذير على منطقة عسير ويشمل: أبها – أحد رفيدة – البرك – الحرجة – المجاردة – النماص – بلقرن – خميس مشيط – رجال المع – سراة عبيده – ظهران الجنوب – محايل.

كما توقعت الأرصاد، استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية و المرتفعات الجنوبية الغربية.

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