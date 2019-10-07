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«شرطة الرياض» تكشف تفاصيل القبض على المتحرشين بفتيات في مقهى
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تواصل – واس:

كشفت شرطة منطقة الرياض تفاصيل القبض على مقيمين من الجنسية السورية تحرشا بفتيات في أحد المقاهي.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري, أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شابين وافدين بالتحرش بفتيات أثناء تواجدهما بأحد المقاهي داخل مجمعٍ سكني وتوثيق جريمتهما ونشرها بتعليقات وألفاظ خارجة عن الذوق والآداب العامة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهما.

وأوضح أن المتهمين “مقيمان من الجنسية السورية في العقد الثالث من العمر”، وتم القبض عليهما وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بما نسب إليهما، حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.

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وشدد على أن شرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة والقوانين بكل قوة وحزم بحق كل من يخالفها , -والله الهادي إلى سواء السبيل – .

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