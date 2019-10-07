هل تريد إنقاص وزنك؟.. احذر من هذا الخطأ الضار جدًا

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تواصل – وكالات:

حذر طبيب أسنان بريطاني، من أن التحول إلى حمية غذائية نباتية قد يكون أمراً سيئاً لابتسامتك.

وقال الدكتور ميرفن درويان، من مركز لندن لطب الأسنان التجميلي، إنه شهد زيادة في المرضى الذين يعانون من تسوس الأسنان، بعد استبعاد بعض الأطعمة، عند الانتقال إلى نظام غذائي نباتي.

ويتبع الكثير من هؤلاء المرضى نظاماً غذائياً نباتياً، قد ينقصه البروتين والكالسيوم – وهي عناصر حيوية هامة للحفاظ على صحة الأسنان، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

كما حذر الدكتور ميرفن من أن بعض النباتيين، قد يتناولون أيضاً المزيد من الأطعمة الحلوة والنشوية مثل الفواكه والحبوب، ويمكن لهذه الأطعمة أن تساعد البكتيريا الموجودة في الفم على إنتاج المزيد من الأحماض، مما يسبب ضرراً لمينا الأسنان.

وأضاف: “نظراً لزيادة عدد الأشخاص الذين يتحولون إلى الأطعمة النباتية، فإننا نشهد المزيد من المرضى الذين يعانون من نخور الأسنان. ليس فقط بسبب نقص الفيتامينات، ولكن أيضاً بسبب تغيير أنماط الغذاء والتحول إلى أطعمة تفتقر إلى بعض العناصر الغذائية الأساسية”.

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