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تنظيم إجرامي في جدة.. الشرطة تطيح بالجناة وتكشف جنسيتهم
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تواصل – واس:

أطاحت شرطة منطقة مكة المكرمة بتنظيم إجرامي يمتهن سرقة المحلات التجارية والمستودعات بمحافظتي جدة والجموم، والقبض على عناصره (ثلاثة مقيمين من الجنسية الباكستانية) تتراوح أعمارهم ما بين العقد الثالث والرابع من العمر.

من جهته، صرح المُتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأنه بناءً على نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، تم – بتوفيق الله – ضبط الجناة، وذلك بعد توفر الأدلة على ارتكابهم جرائم سرقة عدد من المستودعات والمحلات التجارية مستخدمين مركبتين لنقل البضائع المسروقة.

وأكد أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب 10 جرائم سرقة تجاوزت قيمة المسروقات فيها 315.000 ريال، وتم إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

وبين أن شرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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