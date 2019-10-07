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تسجيل أحد أفراد الأسرة كـ«مستقل».. هل يؤثر على قيمة الدعم من حساب المواطن؟

تسجيل أحد أفراد الأسرة كـ«مستقل».. هل يؤثر على قيمة الدعم من حساب المواطن؟
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن أنه يمكن للتابع التسجيل كفرد مستقل وفي حال قبوله سوف تكون حالته: “تابع غير مؤهل” لدى رب الأسرة وسيتم دراسة استحقاق رب الأسرة دون احتسابه، وسيتأثر مبلغ الاستحقاق لدى رب الأسرة.

وأضاف حساب “خدمة المستفيدين” التابع لبرنامج “حساب المواطن” على موقع تويتر؛ أنه في حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ 10 أكتوبر الجاري سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق حسابه ثم (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر نوفمبر المقبل.

وتتأثر قيمة الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً، وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله.

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