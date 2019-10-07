تزامناً مع هطول الأمطار.. «مدني مكة» يدعو للابتعاد عن التمديدات الكهربائية والأماكن المكشوفة

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تواصل – مكة المكرمة:

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب التقلبات الجوية المؤثرة خلال اليوم الاثنين، مشيرة إلى النشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاءٍ من منطقة مكة المكرّمة وذلك خلال الفترة من الساعة ١٢:٠٠ حتى الساعة (٢١:٠٠).

ودعا المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف؛ للتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه في أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبُعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرّضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار في أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحرّكة وغير الثابتة في أثناء نشاط الرياح.

وأكّد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

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