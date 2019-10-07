«أمانة تبوك» تُنفذ حملة على مقاهي الشيشة.. والكشف عن أماكن تخزين بالقرب من دورات المياه

تواصل – تبوك:

نفذت أمانة تبوك حملة على مقاهي الشيشة التي تقع على الطرق الخارجية القريبة من مدينة تبوك، التي بلغت 81 مقهى، حيث لا تحمل هذه المقاهي رخصة، والعمالة التي تعمل بها لا يحملون شهادات صحية.

وبحسب مصادر فإن هذه المقاهي مخالفة وتقدم خدمات تفتقر للحد الأدنى من النظافة الجراك والمعسل، وتقوم بإعداد الأطعمة في أماكن مكشوفة وعلى رائحة التبغ وتنتشر حولها النفايات وبقايا الأطعمة ويرتادها المئات يومياً، كما أن بعض هذه المقاهي أحياناً يحضّر أو يخزّن خلطة الشيشة في أماكن قريبة من دورات مياه.

كما أنذرت الأمانة المقاهي التي تقع على الطرق الخارجية لمدينة تبوك، بعقوبة الإغلاق في حال لم تتمكن من تصحيح وضعها خلال أسبوع من تاريخه حيث من المنتظر أن تقوم الأمانة الأسبوع المقبل، بإغلاق هذه المقاهي في حال لم تصحّح وضعها.