بالصور.. خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء وجمعاً من المواطنين

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

ضبط مقيمين سورييْن بعد نشرهما فيديو «تحدي الشيشة» مع فتيات بالرياض

ضبط مقيمين سورييْن بعد نشرهما فيديو «تحدي الشيشة» مع فتيات بالرياض

توجيهات جديدة من «مؤسسة النقد» بشأن فتح الحسابات البنكية للعملاء

توجيهات جديدة من «مؤسسة النقد» بشأن فتح الحسابات البنكية للعملاء

مطاردة مثيرة بين مركبتين تنتهي بـ «رشاش» وسط الطريق السريع بالجبيل (فيديو)

مطاردة مثيرة بين مركبتين تنتهي بـ «رشاش» وسط الطريق السريع بالجبيل (فيديو)

وزير التعليم يتحدث عن رواتب المعلمين والرخصة المهنية.. ماذا قال؟

وزير التعليم يتحدث عن رواتب المعلمين والرخصة المهنية.. ماذا قال؟

بالصور.. خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء وجمعاً من المواطنين

بالصور.. خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء وجمعاً من المواطنين
0

 

تواصل – واس:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، أصحاب السمو الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه – رعاه الله -.
وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.
ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، وصاحب السمو الأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن فيصل، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل، وصاحب السمو الأمير محمد بن متعب بن ثنيان، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن ناصر بن سعود، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بن فيصل بن سعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن بندر، وصاحب السمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.

 

 

EGRNUnKXUAAW8hkEGRM6y-W4AAR90jEGRM6zRWwAIOyLeEGRM6zRWwAAS8ACEGRM6zVWsAABfmfEGRNUmYXYAAnR9aEGRNUmXXUAA7lxxEGRNUnFWkAEAayo

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

نقل التوأم السيامي الليبي للمملكة لإجراء عملية فصلهما

نقل التوأم السيامي الليبي للمملكة لإجراء عملية فصلهما

حقيقة وصول طائرات مقاتلة ترافق خادم الحرمين إلى الرياض

حقيقة وصول طائرات مقاتلة ترافق خادم الحرمين إلى الرياض

خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء وجمعًا من المواطنين (فيديو)

خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء وجمعًا من المواطنين (فيديو)

بالصور.. خادم الحرمين يفتتح «مطار المؤسس» الجديد

بالصور.. خادم الحرمين يفتتح «مطار المؤسس» الجديد

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أصلحوا النوافذ المكسورة!
مقالات

أصلحوا النوافذ المكسورة!

المزيد
الحنين إلى الماضي
تدوينات حرة

الحنين إلى الماضي

المزيد
الهدوء عنوانٌ للرقي والتحضر  !!
مقالات

الهدوء عنوانٌ للرقي والتحضر  !!

المزيد
الطوفان القادم 15
مقالات

الطوفان القادم 15

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>