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توجيهات جديدة من «مؤسسة النقد» بشأن فتح الحسابات البنكية للعملاء

توجيهات جديدة من «مؤسسة النقد» بشأن فتح الحسابات البنكية للعملاء
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تواصل – الرياض:

أقرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، تعديل بعض مواد متطلبات قواعد فتح الحسابات البنكية، وذلك بهدف تسريع إجراءاتها، لتقديم الخدمة للعملاء بكل يسر وسهولة.

جاء ذلك في بيان للمؤسسة أوضحت فيه أن التعديلاتِ الجديدَةَ تضمنت تعديلاً على القاعدة الخاصة بفتح الحسابات البنكية للمؤسسات الممارسة لنشاط التجارة الإلكترونية، في خطوة تستهدف تيسير إجراءات فتح الحسابات لهذه المؤسسات، بحيث تفتح حساباتها البنكية وفق متطلبات القاعدة رقم (300-1-1) الخاصة بالمؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها.

كما تم تعديل القاعدة الخاصة بفتح الحسابات البنكية للشركات المقيمة، من خلال استبعاد استيفاء التراخيص اللازمة لممارسة النشاط عند فتح هذا النوع من الحسابات.

وأفادت مؤسسة النقد بأنها قررت استحداث فقرة تنص على أنه على البنوك فتح الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التي لا تتضمن متطلبات فتحها أي موافقات خاصة من الإدارات المعنية بالبنك خلال يوم عمل من استكمال متطلبات فتح الحساب، وخلال يومي عمل لتلك الحسابات التي يستوجب فتحها موافقات خاصة.

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