هل «الإندومي» تُسبب السرطان؟.. إليك معلومات مهمة

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تواصل – وكالات:

ظهر في الأعوام الأخيرة العديد من الدراسات التي بدأت بإلقاء الضوء على مضار “النودلز” أو ما يطلق عليه “الإندومي” أو “الشعيرية سريعة التحضير”، فما هي الأضرار التي نوهت إليها هذه الدراسات، نلخصها لك فيما يلي:

العناصر الغذائية

أوضح الخبراء أن أضرار الإندومي تبدأ من كونها تفتقر لأي فوائد غذائية تذكر، ناهيك عن أنها وجبة معالجة وغنية بالكربوهيدرات والدهون، قليلة في نِسب البروتينات والفيتامينات والمعادن، ومع ذلك، سجل عام 2015 وحده استهلاك ما يقارب 97.7 مليار وجبة نودلز في 52 دولة حول العالم وذلك تبعاً للمنظمة العالمية للمعكرونة الفورية (The World Instant Noodles Association WINA).

متلازمة الأيض

كشفت دراسة قام بها باحثون في جامعة هارفرد في عام 2016 ونُشرت نتائجها في مجلة التغذية (The Journal of Nutrition)، عن أن تناول المعكرونة الفورية قد يؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بمتلازمة الأيض، والتي قد تتسبب بزيادة مستويات السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم، ما قد يؤدي في نهاية الأمر إلى الإصابة بالسكري والجلطات.

التلوث و الرصاص

في الهند وقبل عدة سنوات، وجدت الجهات الرسمية الخاصة بمعايير السلامة الغذائية (Food Safety and Standards Authority of India) نسبة تلوث بعنصر الرصاص تفوق الحد المسموح به بسبعة أضعاف في أحد أنواع المعكرونة الفورية من جهة مصنعة شهيرة، تم على إثرها منع وسحب 9 منتجات من المعكرونة الفورية الجاهزة من الأسواق.

1- تحتوي بعض أنواع المعكرونة الفورية على مواد مسرطنة

كشفت هيئة الغذاء والدواء الكورية (The Korean Food and Drug Administration -KFDA) أن نوعاً بعينه من المعكرونة الفورية التي كان يتم بيعها في الأسواق آنذاك وجد أنها كانت تحتوي على مواد يربطها العلماء بالسرطان، وهذه بشكل رئيسي هي مادة البنزوبيرين (Benzopyrene)، الأمر الذي جعل الحكومة تمنع بيع هذه المنتجات في الأسواق الكورية وتسترجع ما تم توزيعه منها في الأسواق الداخلية وما تم تصديره إلى الخارج منها كذلك، ويعني ذلك أن المنتجات المتوفرة على مستوى العالم لا تسبب السرطان كما ينتشر عنها.

2- تحتوي بعض أنواع النودلز على كميات عالية من الملح

تعتبر المعكرونة الفورية غنية وعالية في مستويات الملح.

في دراسة نشرت في مجلة ارتفاع ضغط الدم الأمريكية (The American Journal of Hypertension)، وجد أن ما تحتويه النودلز الفورية من مستويات صوديوم عالية قد تكون المسبب الرئيسي لوفاة ما يقارب 23 حالة تم دراستها عن كثب.

من الجدير بالذكر أن تناول الصوديوم بإفراط قد يتسبب في ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

3- مواد سامة قد تتسرب من علب النودلز الكرتونية

إحدى أضرار الإندومي المحتملة، هو تسرب مادة الديوكسين (Dioxin) -ومواد أخرى تشبه في طريقة عملها وتأثيرها على الجسم الهرمونات- من العبوة البلاستيكية أو الكرتونية لكوب النودلز الفوري عند وضع الماء الساخن على المكونات الجافة، الأمر الذي قد يجعلك تتناول هذه المواد دون أن تشعر، ما قد يسبب لك الكثير من التغييرات وقد يتلاعب بطبيعة عمل هرموناتك في الجسم مما قد يؤدي إلى إصابتك بالسرطانات.

4- تغطية النودلز بمادة شمعية تمنع التصاقها

هل تساءلت يوماً كيف لا تلتصق النودلز ببعضها طوال فترة التخزين؟

بل إنها تنفرط وبشكل سلس ودون التصاقات في الماء الساخن حال وضعها فيه؟ يعود هذا غالباً إلى المادة الشمعية التي يتم تغطية المعكرونة الفورية بها أثناء التصنيع، والتي من الممكن لك أن تلاحظها حال بدء غليان الماء، إذ تطفو على السطح، الأمر الذي يضاف إلى أضرار النودلز العديدة.

5- تحتوي على مواد كيميائية خطيرة أخرى

وجد أن العديد من أنواع المعكرونة الفورية تحتوي على مركب كيميائي بترولي الأصل هو بروبيلين الجلايكول (Propylene glycol) وبنسب أعلى من المسموح بها غذائياً، وهذه المادة تترسب وتبقى في الجسم، فتتراكم في القلب والكبد والكلى مسببة أضراراً، كما أن هذه المادة قد تضعف جهاز المناعة.

تحتوي التوابل الملحقة بعبوة النودلز على مستويات عالية من مادة جلوتاميت أحادي الصوديوم (Monosodium glutamate)، وهي مادة يستخدمها المصنعون لتعزيز بعض النكهات، مثل تعزيز نكهة اللحم البقري أو الجمبري في توابل النودلز الجاهزة.

هذه المواد قد تسبب طبياً رد فعل تحسسي لدى ما يقارب 1-2% من الأشخاص الذين قد يتناولونها، تكون أعراضه على هيئة شعور يشبه الحرقة في الصدر وآلام في الرأس والصدر بالإضافة إلى احمرار في الوجه.

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