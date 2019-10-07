الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

توجيهات جديدة من «مؤسسة النقد» بشأن فتح الحسابات البنكية للعملاء

توجيهات جديدة من «مؤسسة النقد» بشأن فتح الحسابات البنكية للعملاء

مطاردة مثيرة بين مركبتين تنتهي بـ «رشاش» وسط الطريق السريع بالجبيل (فيديو)

مطاردة مثيرة بين مركبتين تنتهي بـ «رشاش» وسط الطريق السريع بالجبيل (فيديو)

وزير التعليم يتحدث عن رواتب المعلمين والرخصة المهنية.. ماذا قال؟

وزير التعليم يتحدث عن رواتب المعلمين والرخصة المهنية.. ماذا قال؟

توضيح مهم من «الصندوق العقاري» بشأن مبادرة دعم العسكريين

توضيح مهم من «الصندوق العقاري» بشأن مبادرة دعم العسكريين

توقعات بارتفاع «الرطوبة» على شرق المملكة غداً

توقعات بارتفاع «الرطوبة» على شرق المملكة غداً
0

تواصل – الرياض:

قال خبير الأرصاد والطقس، سامي عبيد عبدالله الحربي، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع تكوُّن رطوبة خانقة على شرق المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.
وأوضح الحربي ذلك في تغريدة بحسابه على موقع التواصل تويتر، وأشار  إلى ارتفاع نسبة الرطوبة الخانقة على شرق المملكة والكويت، مما قد يولد الضباب الذي يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية، خاصةً في الصباح الباكر يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، مطالبًا بأخذ الحيطة والحذر، خاصةً في الطرق السريعة، وتخفيف السرعة، وإشعال الأنوار الأمامية والخلفية.
وقال إن المتوقع أن تكون منطقة المدينة المنورة دون حاجز الـ40 درجة مئوية نهارًا، وتدخل في الثلاثينيات مئوية نهاية الأسبوع الحالي.
وأضاف الحربي: “نمر حاليًّا بالفترة الانتقالية من الصيف إلى الشتاء، وهي فترة صعبة على أجسادنا، من ناحية انتشار الزكام بين الصغار والكبار. وهذا ملاحظ الآن؛ حيث بدأت الحرارة تنخفض”.
وتوقع تكون منخفض جويّ يعمل على حالة ماطرة، على تونس وشمال غرب الجزائر وليبيا، والأفضلية للساحل الشمالي، ويبدأ تدريجيًّا من اليوم الاثنين، وتشتد قوته إلى نهاية الأسبوع الحالي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

توقعات طقس الاثنين.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 9 مناطق

توقعات طقس الاثنين.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 9 مناطق

المسند: توقعات بحالة مطرية خلال الأسبوع الجاري.. وهذه المناطق الأكثر تأثراً

المسند: توقعات بحالة مطرية خلال الأسبوع الجاري.. وهذه المناطق الأكثر تأثراً

«الأرصاد» تتوقع: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 9 مناطق

«الأرصاد» تتوقع: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 9 مناطق

توقعات بأمطار متوسطة وغزيرة على 5 مناطق.. إليك التفاصيل

توقعات بأمطار متوسطة وغزيرة على 5 مناطق.. إليك التفاصيل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أصلحوا النوافذ المكسورة!
مقالات

أصلحوا النوافذ المكسورة!

المزيد
الحنين إلى الماضي
تدوينات حرة

الحنين إلى الماضي

المزيد
الهدوء عنوانٌ للرقي والتحضر  !!
مقالات

الهدوء عنوانٌ للرقي والتحضر  !!

المزيد
الطوفان القادم 15
مقالات

الطوفان القادم 15

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>