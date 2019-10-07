توقعات بارتفاع «الرطوبة» على شرق المملكة غداً

تواصل – الرياض:

قال خبير الأرصاد والطقس، سامي عبيد عبدالله الحربي، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع تكوُّن رطوبة خانقة على شرق المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

وأوضح الحربي ذلك في تغريدة بحسابه على موقع التواصل تويتر، وأشار إلى ارتفاع نسبة الرطوبة الخانقة على شرق المملكة والكويت، مما قد يولد الضباب الذي يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية، خاصةً في الصباح الباكر يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، مطالبًا بأخذ الحيطة والحذر، خاصةً في الطرق السريعة، وتخفيف السرعة، وإشعال الأنوار الأمامية والخلفية.

وقال إن المتوقع أن تكون منطقة المدينة المنورة دون حاجز الـ40 درجة مئوية نهارًا، وتدخل في الثلاثينيات مئوية نهاية الأسبوع الحالي.

وأضاف الحربي: “نمر حاليًّا بالفترة الانتقالية من الصيف إلى الشتاء، وهي فترة صعبة على أجسادنا، من ناحية انتشار الزكام بين الصغار والكبار. وهذا ملاحظ الآن؛ حيث بدأت الحرارة تنخفض”.

وتوقع تكون منخفض جويّ يعمل على حالة ماطرة، على تونس وشمال غرب الجزائر وليبيا، والأفضلية للساحل الشمالي، ويبدأ تدريجيًّا من اليوم الاثنين، وتشتد قوته إلى نهاية الأسبوع الحالي.