«الجمعة البيضاء» على الأبواب.. إليك دليلك للتسوق الإلكتروني والاستفادة من التخفيضات

تواصل – الرياض:

يشهد يوم 29 نوفمبر المقبل انطلاق مهرجان التسوق العالمي البلاك فرايدي “الجمعة البيضاء”، في جميع أنحاء العالم بما فيها المملكة.

وتشهد المتاجر خاصة الإلكترونية السعودية والخليجية رواجاً اقتصادياً كبيراً خلال تلك الفترة، كما الحال في المتاجر العالمية أمازون وإيباي، وول مارت، وعلي إكسبريس وغيرهم.

موقع اطلب كوبون أحد أشهر مواقع كوبونات وأكواد خصم المتاجر الإلكترونية، يقدم كبسولة مختصرة لكيفية استغلال الساعات الأولى من يوم الجمعة البيضاء Blackfriday، وكيف تستغل الفلاش سيل بشكل مثالي، مع كوبونات وأكواد الخصم والتي يمكنك الاعتماد عليها للحصول على خصم أكبر.

وإليك دليلك لاقتناص الساعات الأولى من البلاك فرايدي:

البلاك فرايدي يأتي موعده في آخر جمعة من شهر نوفمبر، من كل عام، كما يعتبر موسم لشراء مستلزمات الشتاء بالدرجة الأولى في الوطن العربي.

تهبط الأسعار في معظم المتاجر وخاصة العالمية، إلى ما يقارب 80% من السعر الاعتيادي للمنتجات، غالباً ما تكون تلك الأسعار المميزة خلال الدقائق الأولى من بداية البلاك فرايدي، والذي يبدأ في الساعات الأولى من بعد منتصف ليل الخميس، وسيكون عليك تجهيز ما يلي قبلها:

التسجيل في المتاجر الإلكترونية التي تحتوي على مشترياتك: مثل نون، نمشي، سوق دوت كوم، أمازون، علي إكسبريس وغيرها.

التسجيل في مواقع الشحن مثل أرامكس ( خدمة شوب آند شيب)، للمشتريات التي لا تدعم الشحن المباشر.

تجهيز صفحات أكواد الخصم الخاصة بالبلاك فرايدي، من أطلب كوبون: مثل كود خصم نون ، كود خصم شي ان، أو من موقع الكوبونات مثل كود خصم نون.

ولكل متجر كوبون خاص به خلال البلاك فرايدي، يمكنك التجول في الموقعين اطلب كوبون والكوبونات، واختيار كوبونات من كل موقع لنفس المتجر، ليكون لديك مجموعة من الأكواد المختلفة، التي يمكنك استخدامها لتوفير أكبر، في طلبيات شراء متعددة، من نفس المتجر.

جهز سلة التسوق الخاصة بك في كل متجر: قبل 24 ساعة من بداية البلاك فرايدي، ضع المنتجات التي اخترتها في سلة التسوق، وبعد دخول الوقت، قم بتحديث سلة التسوق عن طريق الضغط على F5، أو Refresh.

راجع بسرعة العروض الموجودة على الموقع ومشترياتك، لتتأكد أنك اخترت المنتجات المثالية بالنسبة لك.

قم بعملية الشراء.

أما تعريف الفلاش سيل فهو عبارة عن مجموعة من العروض والتخفيضات التي تصل حتى 90% أو أكثر من قيمة المنتج، مؤقتة بمدة محددة، كساعة وعدة ساعات، وأحياناً لدقائق معدودة.

غالبا ما تكون منتجات الفلاش سيل عبارة عن أجهزة إلكترونية، ساعات، مجوهرات، الأجهزة الكهربائية، عربات الأطفال، وغيرها.

تستمر عروض الفلاش سيل على المواقع خلال اليوم الأول للبلاك فرايدي، تتغير فيها المنتجات دائماً.

لذلك يفضل لك أن تتفرغ خلال البلاك فرايدي والتركيز على موقع أو اثنين بالأكثر لمعرفة العروض، واقتناصها في اللحظات الأولى من الفلاش سيل.

وأخيرا، تجربة الشراء أون لاين وترقب العروض والفوز بمنتجات بأسعار زهيدة، هو متعة حقيقة تستحق التجربة، نساعدك في أطلب كوبون وموقع الكوبونات، على اقتناصها والاستمتاع بالتوفير بجانب متعة البحث عن منتجاتك المفضلة بين المتاجر المختلفة أون لاين.