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«مدني مكة» يباشر 11 بلاغاً وينقذ 4 محتجزين جراء الأمطار

«مدني مكة» يباشر 11 بلاغاً وينقذ 4 محتجزين جراء الأمطار
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تواصل – الرياض:

أعلن الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، عن مباشرة فرق الإنقاذ عصر أمس الأحد، 11 بلاغًا، منها 7 بلاغات التماس في عدادات كهربائية، و4 بلاغات احتجاز بسبب تجمع مياه الأمطار.

وأوضح الدفاع المدني أنه تم إخراج جميع المحتجزين وهم بصحة جيدة، فيما باشرت الأمانة تجمعات مياه عبّارة النوارية؛ وهو ما سبّب ارتداداً في الحركة المرورية، وتجمعات مياه طريق الصهوة بجوار مسجد “أبو منارتين”.

وفي محافظة الجموم باشر الدفاع المدني حالة انهيار سور حديدي على سيارتين، وجزء من سور منزل، وتم إنهاء البلاغات عن طريق الدفاع المدني والجهات المشاركة من الشرطة والأمانة.

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