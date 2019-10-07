مواطن يشتكي للوزير من الانقطاع المتكرر للمياه بجازان.. وهكذا كان الرد

تواصل – جازان:

اشتكى سكان حي النسيم في جازان من انقطاع المياه المستمر عن حيهم، وذلك منذ مدة طويلة، على الرغم من مطالباتهم المتكررة وتكرار شكواهم لمسؤولي المنطقة.

وقال المواطن عبده عمرين: إنه قرر التواصل مع وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، حيث أرسل له رسالة صوتية مبينًا فيها حجم معاناته، ولم يمر وقت قصير حتى رد الوزير على المواطن قائلاً: “يكون خير بإذن الله”.

وأضاف المواطن عمرين أنه لم يمضِ على رد الوزير سوى وقت قصير حتى بدأت اتصالات ترده من قيادات الوزارة، وباشرت منزله الفِرق المعنية خلال دقائق معدودة من أجل حل المشكلة.

وشكر “عمرين” وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن الفضلي، على تجاوبه مع معاناته التي طالت بسبب انقطاع المياه في الحي، وعدم الحل الفعلي من قِبل بعض المعنيين الذين تواصل معهم من قبل.