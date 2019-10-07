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التحالف يقصف عناصر حوثية تنقل أسلحة في حجة وصعدة (فيديو)

التحالف يقصف عناصر حوثية تنقل أسلحة في حجة وصعدة (فيديو)
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تواصل – وكالات:

قصفت مقاتلات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

ووثق مقطع فيديو نشره التحالف لحظة استهداف العناصر أثناء قيامهم بنقل أسلحة وإمدادات من مستودعات خاصة بهم في حرض وحجة.

يذكر أن نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن الأحمر، دعا في وقت سابق، إلى اصطفاف وطني واسع لإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

وقال الأحمر: “نرحب بدعوة نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف صفاً واحدًا أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني”.

وأضاف “ندعو أبناء الوطن بمختلف قواه السياسية والوطنية إلى الاصطفاف خلف قيادة الشرعية ضد مشروع إيران التخريبي في اليمن، لإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران”.

 

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