توقعات طقس الاثنين.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 9 مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة وأجزاء من منطقة تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية، غدا الاثنين.

كما يُتوقع أن يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وفيما يخص أعلى وأدنى درجات الحرارة في مناطق المملكة، أوضح تقرير الأرصاد أن مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 49 درجة مئوية، فيما تسجل طريف 15 درجة مئوية كأدنى درجة حرارة.