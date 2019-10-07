الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

وزير التعليم يتحدث عن رواتب المعلمين والرخصة المهنية.. ماذا قال؟

وزير التعليم يتحدث عن رواتب المعلمين والرخصة المهنية.. ماذا قال؟

توضيح مهم من «الصندوق العقاري» بشأن مبادرة دعم العسكريين

توضيح مهم من «الصندوق العقاري» بشأن مبادرة دعم العسكريين

شاب يستخدم سيفًا وساطورًا ضد أسرته ويهاجم دورية أمنية.. تفاصيل الواقعة

شاب يستخدم سيفًا وساطورًا ضد أسرته ويهاجم دورية أمنية.. تفاصيل الواقعة

مخالفات مرورية جديدة تشمل هذه السيارات.. تعرف على قيمتها

مخالفات مرورية جديدة تشمل هذه السيارات.. تعرف على قيمتها

جامعة أم القرى أول جهة تقدم اختبار الإنجليزية «العالمي» التابع لـ «اكسفورد»

جامعة أم القرى أول جهة تقدم اختبار الإنجليزية «العالمي» التابع لـ «اكسفورد»
0

تواصل – فريق التحرير:

تسلّم مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، الأحد، في مكتبه بالجامعة شهادة اعتماد “مبادرة تعليم اللغة الإنجليزية لتنمية مجتمعية” التابعة لجامعة أم القرى كأول جهة تقدم اختبار اللغة الإنجليزية العالمي والتابع لجامعة أكسفورد البريطانية.

وقام بتسليم شهادة الاعتماد لمدير الجامعة ممثل مطابع جامعة أكسفورد بالمملكة والمستشار التقني السيّد زيد بن حامد، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن رشاد سروجي ومدير مركز اللغة الإنجليزية الدكتور سامي بن محمد عطرجي (مالك مبادرة تعليم اللغة الإنجليزية لتنمية مجتمعية).

‎وأعرب مدير الجامعة عقب تسلمه الاعتماد عن امتنانه للجهود التي يقوم بها مركز اللغة الإنجليزية عبر “مبادرة تعليم اللغة الإنجليزية لتنمية مجتمعية” ومساهمتها الفاعلة في الحراك التعليمي للجامعة.

‎وسبق لمدير الجامعةِ أن وجّه بالتحاق حوالي 100 طالب من طلاب المسار الطبي ببرنامج السنة الأولى للاشتراك باختبار أكسفورد للغة الإنجليزية، واستخدامه كمعيارٍ مرجعي لمخرجات التعليم.

‎وتم عقد اختبار أكسفورد للغة الإنجليزية لأول مرةٍ يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في جامعة أم القرى عبر مبادرة تعليم اللغة الإنجليزية لتنمية مجتمعية، ومركز اللغة الإنجليزية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

جامعة أم القرى توضح حقيقة «اللفظ الخارج» المرسل للطلاب

جامعة أم القرى توضح حقيقة «اللفظ الخارج» المرسل للطلاب

«تقويم التعليم» تحدد الموعد النهائي لاختبار «كفايات» للمعلمين

«تقويم التعليم» تحدد الموعد النهائي لاختبار «كفايات» للمعلمين

توضيح مهم من «تقويم التعليم» بشأن اختبار كفايات والرخصة المهنية للمعلمين

توضيح مهم من «تقويم التعليم» بشأن اختبار كفايات والرخصة المهنية للمعلمين

«الخدمة المدنية» تعتمد اختبار «القدرة المعرفية» بدءاً من هذا الموعد

«الخدمة المدنية» تعتمد اختبار «القدرة المعرفية» بدءاً من هذا الموعد

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الحنين إلى الماضي
تدوينات حرة

الحنين إلى الماضي

المزيد
الهدوء عنوانٌ للرقي والتحضر  !!
مقالات

الهدوء عنوانٌ للرقي والتحضر  !!

المزيد
الطوفان القادم 15
مقالات

الطوفان القادم 15

المزيد
كلمات غيرتني
تدوينات حرة

كلمات غيرتني

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>