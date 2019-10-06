الصين تنسحب من تطوير أكبر حقل نفطي في إيران

تواصل – وكالات:

أعلن وزير النفط الإيراني بيجان زنقنة (الأحد) أن شركة النفط الصينية “سي ان بي سي” قررت الانسحاب من مشروع تطوير حقل بارس للغاز والنفط الواقع في مياه الخليج، وهو أكبر حقل نفطي في إيران.

وكانت إيران اتفقت مع شركتي توتال الفرنسية و”سي ان بي سي” الصينية في يوليو 2017 على تطوير حقل بارس بعقد قيمته 4.8 مليار دولار. غير أن توتال اضطرت إلى الانسحاب من المشروع بعد 3 أشهر من قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب في مايو الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

وتسعى “سي ان بي سي” من هذا القرار تفادي احتمال اتخاذ إجراء تأديبي أمريكي بحقها إذا ما استمرت في التعاون مع نظام الملالي.

وقال زنقنة إن شركة النفط الإيرانية ستتولى تطوير الحقل المذكور. لكن الخبراء قالوا إنها لا تملك تكنولوجيا ولا كوادر بشرية مؤهلة في هذه المجالات المتقدمة.