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المملكة: ندعم السودان للخروج من القائمة الأمريكية للإرهاب

المملكة: ندعم السودان للخروج من القائمة الأمريكية للإرهاب
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أن المملكة تعمل على رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، إن المملكة تعمل على إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة، وتجويد المشاريع القائمة.

وأضافت أن المملكة تعمل كذلك على دعم السودان في المحافل الدولية وتوفير بيئة الاستثمار والتوسع الزراعي.

وتأتي التغريدة في أعقاب زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك للرياض؛ حيث التقيا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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