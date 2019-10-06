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انطلاق التمرين السعودي البحريني المختلط «جسر – 20»

انطلاق التمرين السعودي البحريني المختلط «جسر – 20»
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تواصل – واس:

انطلقت اليوم الأحد، مناورات التمرين البحري المختلط (جسر – 20 ) والمسنود (أمواج -4 ) المتزامنين للقوات البحرية الملكية السعودية ممثلة بالأسطول الشرقي بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية والدفاع الجوي الملكي السعودي متمثل بمجموعة الدفاع الجوي الخامسة وسلاح البحرية الملكي البحريني، وذلك في مياه الخليج العربي.

من جهته أوضح قائد التمرين العميد البحري الركن إبراهيم محمد البلوي أن التمرين المنفذ من القوات البحرية الملكية السعودية ممثلة بالأسطول الشرقي مع سلاح البحرية الملكي البحريني يهدف إلى التصدي للعمليات الإرهابية للمنشآت البترولية وحماية المياه الإقليمية في الخليج العربي وتعزيز التعاون والتنسيق بين أفرع القوات المسلحة، وتبادل الخبرات القتالية بين القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة في مملكة البحرين الشقيقة، وتوحيد المفاهيم التكتيكية، وتنفيذ العمليات المشتركة، وتطبيق إجراءات إدارة المعارك البحرية والجوية، وتطبيق إجراءات القيادة والسيطرة.

يذكر أن التمرينين يشتملان على عدد من الفرضيات العسكرية التي ترفع من مستوى الجاهزية القتالية للقوات، والاستفادة القصوى من تطبيق مفهوم العمل المشترك‏.

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