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5 ممارسات طبيعية تخلصك من «الاكتئاب الشتوي»

5 ممارسات طبيعية تخلصك من «الاكتئاب الشتوي»
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تواصل – وكالات:

مع بداية الخريف واقتراب الشتاء، تزداد الأجواء برودة وقتامة، الأمر الذي يؤدي إلى شعور الكثيرين ببعض الكآبة، وقد يصل الأمر بالبعض للاضطراب العاطفي الموسمي، الذي يعرف أيضاً باسم الاكتئاب الشتوي.

ولتقليل آثار هذه الحالة النفسية، أورد موقع “ميترو” مجموعة من العلاجات الطبيعية على النحو التالي:

１- ضوء الشمس الطبيعي
قد يكون ضوء الشمس الطبيعي محدوداً خلال أشهر الشتاء وخاصة داخل المنزل، ولكن لا بد من محاولة الخروج من المنزل والتعرض لضوء النهار قدر المستطاع لأنه يزيد من إفراز الدماغ للسيروتونين الذي يعزز الحالة المزاجية والشعور بالسكينة.

２- العلاج بالضوء الاصطناعي
في فصل الشتاء هناك نقص واضح في ضوء الشمس. لذا ينصح الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الشتوي باستخدام ضوء اصطناعي يعمل عن طريق محاكاة أشعة الشمس باستخدام لمبات عالية القوة، مما يؤدي إلى حدوث تغييرات كيميائية في الدماغ للمساعدة في تحسين الحالة المزاجية للفرد. يعتقد أن الضوء قد يشجع الدماغ على تقليل إنتاج الميلاتونين، وهو الهرمون الذي يجعلك تشعر بالإجهاد.

３- الرياضة
تساهم الرياضية في إنتاج هرمونات الأندروفين التي تقلل الألم وتزيد من مشاعر الرفاه. كما أن ممارسة التمارين الرياضية تزيد أيضاً من عملية التمثيل الغذائي للفرد، والتي يمكن أن تساعد في تحسين مستويات الطاقة لديه. ينصح المصابون بالاكتئاب الشتوي بالأنشطة الهوائية منخفضة التأثير مثل المشي والرقص، واليوغا والسباحة.

４- مكملات فيتامين D
يتكون هذا الفيتامين عن طريق الجلد بعد تعرضه لأشعة الشمس، ويعتقد بأنه يلعب دوراً هاماً في تنشيط السيروتونين. وبما أن فصل الشتاء يفتقر لأشعة الشمس في الكثير من البلدان، فلا بد من تناول مكملات فيتامين D لتنشيط السيروتونين وتحسين المزاج.

５- فيتامينات B
تساعد فيتامينات “B” على تحويل البروتين من نظامك الغذائي إلى ناقلات عصبية، ولها تأثير مباشر على مستويات الطاقة، ووظيفة الدماغ، والتمثيل الغذائي للخلايا. كما أنها ضرورية لإنتاج السيروتونين، وهو الناقل العصبي الذي يساعد على تحسين المزاج.

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