شاهد.. أمطار غزيرة وسيول جارية في 3 مناطق

تواصل – فريق التحرير:

شهدت الرياض ومكة المكرمة، اليوم الأحد، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تسببت في جريان للسيول والأودية في بعض القرى والمحافظات.

تسببت الأمطار بمنطقة القويعية في جريان وادي أجزالا غرب المحافظة، وكذلك في قرى الحرملية، وفي الطائف بمكة المكرمة شهد حي قروي مقابل الشعلة هطول أمطار غزيرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير. الباحة، مكة المكرمة،المدينة المنورة.

كما توقعت الأرصاد، تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.