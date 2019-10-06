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كيف تحمي المملكة المواقع الحساسة وكبار الشخصيات المهمة؟ (فيديو)

كيف تحمي المملكة المواقع الحساسة وكبار الشخصيات المهمة؟ (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

عرضت إدارة الاتصالات والأنظمة الأمنية بجناح وزارة الداخلية بمعرض “جيتكس”، الذي انطلق اليوم (الأحد) بمركز دبي التجاري العالمي، مجموعة أسلحة متطورة تستخدم في حماية المواقع الحساسة وكبار الشخصيات المهمة.

وبيَّن مقطع مصور وثقه الإعلامي فهد اللويحق، طائرة بدون طيار تستخدمها الأجهزة الأمنية، كذلك الدروع المضادة لها وجهاز قاطع  الإشارة، حيث تستخدم الأجهزة الأمنية بالمملكة تلك الطائرة المزودة بكاميرات للقيام بعملية المسح الأمني للمواقع الحساسة والأمنية.

وأظهر الفيديو الذي  استخدام تلك الأجهزة لجهاز قاطع الإشارة اللاسلكية سواء من الـ”واي فاي” أو الـ”جي إس إم” لحماية كبار الشخصيات المهمة.

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