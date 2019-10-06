مقتل وإصابة 9 أشخاص في إطلاق نار بولاية كانساس الأمريكية

تواصل – وكالات:

أسفر حادث إطلاق نار عن مقتل 4 أشخاص وأصابة 5 آخرين بجراح، اليوم الأحد، في مدينة كانساس سيتي بولاية كانساس الأمريكية.

وقال توماس توماسيك المتحدث باسم شرطة الولاية في تصريح بعد الحادث “تلقينا اتصالا بشأن إطلاق نار في موقع الحادث في حدود الثانية والنصف من صباح اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وتابع توماسيك وأضاف أن الحادث أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة5 آخرين نقلوا إلى مستشفيات محلية وجميعهم بحالة مستقرة.

وأشار إلى أنه لم يتم بعد القبض على مرتكب الحادث، وما زالت المعلومات قليلة بشأن أوصافه سواء كان فردا واحدا أو أكثر أو حتى عددهم، فيما تسعى الشرطة حاليا للحصول على محتوى كاميرات المراقبة بالموقع الذي تم تمشيطه.