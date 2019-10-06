الجوف.. «سار» تنفذ حملة أمنية توعوية عن خطورة عبور السكك الحديدية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

توضيح مهم من «الصندوق العقاري» بشأن مبادرة دعم العسكريين

توضيح مهم من «الصندوق العقاري» بشأن مبادرة دعم العسكريين

شاب يستخدم سيفًا وساطورًا ضد أسرته ويهاجم دورية أمنية.. تفاصيل الواقعة

شاب يستخدم سيفًا وساطورًا ضد أسرته ويهاجم دورية أمنية.. تفاصيل الواقعة

مخالفات مرورية جديدة تشمل هذه السيارات.. تعرف على قيمتها

مخالفات مرورية جديدة تشمل هذه السيارات.. تعرف على قيمتها

«المنافسة» تُشهِّر بـ4 شركات وتغرمها 28 مليون ريال.. لارتكاب هذه المخالفات

«المنافسة» تُشهِّر بـ4 شركات وتغرمها 28 مليون ريال.. لارتكاب هذه المخالفات

الجوف.. «سار» تنفذ حملة أمنية توعوية عن خطورة عبور السكك الحديدية

الجوف.. «سار» تنفذ حملة أمنية توعوية عن خطورة عبور السكك الحديدية
0

تواصل – أحمد الرمال:

نفذت إدارة الأمن الصناعي بالشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) حملة أمنية توعوية بمشاركة الجهات الأمنية بمنطقة الجوف مساء أمس وسوف تستمر لعدة أيام.

وتشمل الحملة عدة نقاط تفتيش مرورية يتم خلالها توزيع البروشورات التوعوية الموضح فيها عواقب العبور الخاطئ وكذلك المخالفات المرورية المترتبة على متجاوزي السياج الحديدي.

وحرصاً على الأرواح والممتلكات، قدم القائمون على الحملة الإرشادات والنصائح للمواطنين والمقيمين بالمنطقة وناشدوهم بالتعاون مع رجال الأمن الصناعي والجهات الأمنية من أجل سلامتهم، وذلك من خلال الابتعاد بمسافة كافية عن السياج الحديدي واتخاذ جسور المعابر أثناء عبورهم من جهة لأخرى عبر السكة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

دهس شخص ونقله لـ«الطوارئ» في سكاكا 

دهس شخص ونقله لـ«الطوارئ» في سكاكا 

لأول مرة بالجوف.. إطلاق مشروع «تبيان لوطن متلاحم» لنشر ثقافة الاعتدال الأحد المقبل

لأول مرة بالجوف.. إطلاق مشروع «تبيان لوطن متلاحم» لنشر ثقافة الاعتدال الأحد المقبل

رئيس «سار» يكشف أضرار محطة السليمانية بجدة جراء الحريق

رئيس «سار» يكشف أضرار محطة السليمانية بجدة جراء الحريق

إطلاق نار غرب سكاكا.. والشرطة تتعرض للرصاص عند مباشرة الحادث

إطلاق نار غرب سكاكا.. والشرطة تتعرض للرصاص عند مباشرة الحادث

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الهدوء عنوانٌ للرقي والتحضر  !!
مقالات

الهدوء عنوانٌ للرقي والتحضر  !!

المزيد
الطوفان القادم 15
مقالات

الطوفان القادم 15

المزيد
كلمات غيرتني
تدوينات حرة

كلمات غيرتني

المزيد
الأحلام الهزيلة!
مقالات

الأحلام الهزيلة!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>