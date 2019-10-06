الجوف.. «سار» تنفذ حملة أمنية توعوية عن خطورة عبور السكك الحديدية

تواصل – أحمد الرمال:

نفذت إدارة الأمن الصناعي بالشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) حملة أمنية توعوية بمشاركة الجهات الأمنية بمنطقة الجوف مساء أمس وسوف تستمر لعدة أيام.

وتشمل الحملة عدة نقاط تفتيش مرورية يتم خلالها توزيع البروشورات التوعوية الموضح فيها عواقب العبور الخاطئ وكذلك المخالفات المرورية المترتبة على متجاوزي السياج الحديدي.

وحرصاً على الأرواح والممتلكات، قدم القائمون على الحملة الإرشادات والنصائح للمواطنين والمقيمين بالمنطقة وناشدوهم بالتعاون مع رجال الأمن الصناعي والجهات الأمنية من أجل سلامتهم، وذلك من خلال الابتعاد بمسافة كافية عن السياج الحديدي واتخاذ جسور المعابر أثناء عبورهم من جهة لأخرى عبر السكة.