بالفيديو.. صاعقة تتسبب في إصابة رجل بحروق خطيرة

تواصل – وكالات:

ضربت صاعقة رجلًا بينما كان يقوم بنزهة في حديقة قُرب منزله، بمدينة سبرينغ بولاية تكساس.

ونشرت “سكاي نيوز”، مقطع فيديو أظهر اللحظة التي ضربت فيها الصاعقة ألكساندر كورياس مساء الخميس، بينما كان يقوم بنزهة مع 3 كلاب في حديقة “ماير بارك” القريبة من منزله.

وقال موقع “غو فاند مي”، الذي أنشأ الحساب من أجل جمع أموال لتغطية نفقات علاج كورياس: إن النار اشتعلت في ملابسه للحظة وطار حذاؤه من قدمه وسقط على الأرض بقوة؛ بينما هربت الكلاب الثلاثة ذعرًا من هول المشهد.

وعثر شخص ما كان يمر قُرب موقع الحادث على كورياس، وتَبَيّن له أن دقات قلبه توقفت، فحاول على الفور إنعاشه وإسعافه، ثم نُقِل إلى المستشفى بعد حضور سيارات الإسعاف.

وقال الموقع: إن “كورياس” نجا من الصاعقة؛ لكنه تعرّض لإصابات خطيرة؛ وفقًا لما أفادت به شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية.