إعياء مفاجئ ووفاة.. تكريم معلم سقط قبيل الحصة الأولى بإحدى مدارس مكة

تواصل – مكة المكرمة:

كرمت مدرسة عباد بن بشر المتوسطة بمكة المكرمة، صباح اليوم الأحد، المعلم الراحل “شاهر الجهني”؛ الذي سقط بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي قبل أدائه الحصة الأولى قبيل بدئها.

وكان المعلم “شاهر بن رشيد الجهني”؛ الذي يعمل معلماً في مدرسة عباد بن بشر المتوسطة؛ قد سقط فجأة بين زملائه يوم الاثنين الماضي، قُبيل بدء الحصة الأولى؛ وتم نقله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، وأُدخل العناية المركزة، ليتوفى إثر هذا الوعكة بعد ثلاثة أيام.

وأوضح أحد أقارب المعلم المتوفى أن الأطباء قرروا أن إصابته التي توفي على إثرها تمثلت في تضخم الغدة ومن ثم وفاته دماغياً، وتمّ تشييعه بمقبرة المعلاة بعد أن أديت الصلاة عليه بالمسجد الحرام الأربعاء الماضي.