المسند: توقعات بحالة مطرية خلال الأسبوع الجاري.. وهذه المناطق الأكثر تأثراً

تواصل – الرياض:

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، إنه من المتوقع بدء حالة مطرية تؤثر في أجزاءٍ من تبوك والجوف، وتستمر معظم أيام الأسبوع.

وأضاف المسند في تغريدة نشرها بحسابه على “تويتر”: يُتوقع اليوم أن تبدأ حالة مطرية متواضعة ومبكرة، وهي الأولى في هذا الموسم، وقد تؤثر بسحبها وربما أمطارها القليلة، وعلى نطاق ضيق، في أجزاءٍ من منطقة تبوك والجوف، وقد تستمر معظم أيام الأسبوع، كما تستمر التوقعات المطرية على أجزاءٍ من المرتفعات الجنوبية الغربية.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ذكرت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم: الفرصة مازالت مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك في أجزاء من المنطقة الشرقية.