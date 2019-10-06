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استعادة 800 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية المعتدى عليها بمكة

استعادة 800 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية المعتدى عليها بمكة
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تواصل – واس:

استعادت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، تعديات على أراضٍ حكومية في منطقة الشميسي بمكة المكرمة، تقدر مساحتها قرابة 800 ألف متر مربع وذلك خلال جولاتها الرقابية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عمر المالكي، أن هذه التعديات عبارة عن مزارع وبركسات وعقوم ترابية، تمت إزالتها بالكامل بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وأكد المهندس المالكي أن الجولات الرقابية التي تنفذها البلدية، تأتي انطلاقاً من التوجيهات الصادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات والعمل على إزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة، محذراً من التعدي على الأراضي الحكومية، والبناء بطرق عشوائية مخالفة، نظراً لتشويهها للمنظر العام، مشدداً بأنه لا تهاون في إزالة هذه المخالفات، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

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