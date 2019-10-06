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اكتشاف ثغرة أمنية جديدة في هواتف أندرويد الحديثة

اكتشاف ثغرة أمنية جديدة في هواتف أندرويد الحديثة
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تواصل – وكالات:

كشفت شركة جوجل عن وجود ثغرة أمنية غير مصححة في نظام التشغيل أندرويد تُستخدم في الهجمات.

وقالت الشركة إن الثغرة عاودت الظهور في الإصدارات الأحدث من أندرويد، رغم أنه جرى إصلاحها في الإصدارات الأقدم.

وأضافت أن الثغرة التي تحمل اسم “CVE-2019-2215” توجد في نواة نظام التشغيل أندرويد، ويمكن استخدامها لمساعدة المهاجم في الحصول على وصول إلى المستخدم الجذر للجهاز.

ولفتت إلى أن الثغرة الأمنية تؤثر على نماذج هواتف أندرويد العاملة بنسخة أندرويد 8.0 وما بعده، سواء التابعة لشركة سامسونج أو هواوي.

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