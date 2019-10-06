توجيهات عليا جديدة لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية.. تعرّف على التفاصيل

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

توضيح مهم من «الصندوق العقاري» بشأن مبادرة دعم العسكريين

توضيح مهم من «الصندوق العقاري» بشأن مبادرة دعم العسكريين

شاب يستخدم سيفًا وساطورًا ضد أسرته ويهاجم دورية أمنية.. تفاصيل الواقعة

شاب يستخدم سيفًا وساطورًا ضد أسرته ويهاجم دورية أمنية.. تفاصيل الواقعة

مخالفات مرورية جديدة تشمل هذه السيارات.. تعرف على قيمتها

مخالفات مرورية جديدة تشمل هذه السيارات.. تعرف على قيمتها

«المنافسة» تُشهِّر بـ4 شركات وتغرمها 28 مليون ريال.. لارتكاب هذه المخالفات

«المنافسة» تُشهِّر بـ4 شركات وتغرمها 28 مليون ريال.. لارتكاب هذه المخالفات

توجيهات عليا جديدة لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية.. تعرّف على التفاصيل

توجيهات عليا جديدة لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية.. تعرّف على التفاصيل
0

 

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر أنه تم رصد تأخر بعض الجهات الحكومية في الرد على ما يطلب الإفادة، مما يسبب التعطيل على نحو غير مبرر، ولا يتفق مع توجيهات القيادة بالعمل على رفع كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز.

وأوضحت المصادر أن توجيهات عليا صدرت إلى أجهزة الدولة “كافة الوزارات والأجهزة الحكومية”، بضرورة سرعة التجاوب خلال 24 ساعة على ما يردهم من أسئلة واستفسارات، وذلك حرصا على رفع كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز في أجهزة الدولة على نحو يخدم الصالح العام.

وشددت التعليمات على العرض للمقام السامي عن أي تجاوز في تنفيذ هذا الأمر لمحاسبة المتسببين في ذلك، وفقًا لـ”عكاظ”.

وبينت المصادر أنه في أحوال تكون الإفادة خلال (48) ساعة إذا كانت المعلومة متوافرة لدى الجهة، وفي حال الحاجة إلى دراسة الموضوع فيكون الرفع خلال أسبوع، وإذا تطلب الأمر أكثر من ذلك فيرفع عن المدة المطلوبة مع المبررات.

وأكدت التوجيهات ضرورة أن يكون لكل جهة ضابط اتصال أساسي وضابط اتصال بديل على مستوى عالٍ من المسؤولية، ومرتبطان مباشرة بالوزير أو المسؤول الأول في الجهة، للتواصل معه عند الحاجة، وتزويد الجهات العليا بأسمائهم ومناصبهم وأرقام هواتفهم، وتحديث ذلك أولا بأول.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

توجيهات عليا للجهات الحكومية بشأن حوادث السقوط في خزانات المياه والصرف الصحي

توجيهات عليا للجهات الحكومية بشأن حوادث السقوط في خزانات المياه والصرف الصحي

توجيه مهم لجميع المؤسسات الحكومية يتعلق بـ«رواتب الموظفين»

توجيه مهم لجميع المؤسسات الحكومية يتعلق بـ«رواتب الموظفين»

توجيه مهم من مجلس الوزراء بشأن الابتعاث في الجهات الحكومية

توجيه مهم من مجلس الوزراء بشأن الابتعاث في الجهات الحكومية

توضيح مهم من «الخدمة المدنية» بشأن الوظائف الشاغرة المُعلن عنها

توضيح مهم من «الخدمة المدنية» بشأن الوظائف الشاغرة المُعلن عنها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الطوفان القادم 15
مقالات

الطوفان القادم 15

المزيد
كلمات غيرتني
تدوينات حرة

كلمات غيرتني

المزيد
الأحلام الهزيلة!
مقالات

الأحلام الهزيلة!

المزيد
قفوهم إنهم مسؤولون!
مقالات

قفوهم إنهم مسؤولون!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>