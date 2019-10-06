«الأرصاد» تُنبّه من أمطار غزيرة ورياح نشطة على هذه المناطق

تواصل – الرياض:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على عددٍ من مناطق المملكة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، وتستمر حتى الثامنة مساء.

وأوضحت الأرصاد أن المدينة المنورة (الحناكية، العلا، المدينة، بدر، خيبر، وداي الفرع، وينبع)؛ ستشهد سحبًا رعدية تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة، مما يؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية؛ بدءا من الساعة 12 ظهرًا، حتى الثامنة مساءً.

فيما تشهد مكة المكرمة (أضم الجموم، الطائف، العاصمة المقدسة، العرضيات الكامل عرفان، وميسان) نفس الحالة الجوية؛ بدءًا من الساعة 12 ظهرًا، حتى الساعة الثامنة مساء.

وفي منطقة الباحة (الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، وقلوة)، فتشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة؛ بدءًا من الساعة 12 ظهرًا، حتى الثامنة مساء، فيما تشهد منطقة عسير (أبها، أحد رفيدة، البرك، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، طريب، ظهران الجنوب محايل) أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية من الساعة 12 ظهرًا، حتى الثامنة مساء.

وتشهد منطقة جازان (أبوعريش، أحد المسارحة، الحرث، الدائر، الدرب، الطوال، العارضة، العيدابي، بيش، صبية، ضمد، فرسان، فيفا) أمطارًا متوسطة تصل إلى حد السيول، ورياحًا سطحية تؤدي إلى تدنٍ بالرؤية الأفقية؛ بدءًا من الساعة 12 ظهرًا، حتى الثامنة مساء.

وتتعرض تبوك (البدع، أملج، تيماء، تبوك، حقل، ضباء) لهطول أمطار رعدية ورياح سطحية، مما يؤدي إلى إثارة أتربة وتدني الروية الأفقية من الساعة الواحدة صباحًا إلى الثامنة صباحًا، وتشهد الرياض (الدوادمي السليل، عفيف، وادي الدواسر) نفس الحالة الجوية؛ بدءًا من العاشرة صباحًا، حتى الثامنة مساء.