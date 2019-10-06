توضيح مهم من «الصندوق العقاري» بشأن مبادرة دعم العسكريين

تواصل – فريق التحرير:

أوضح صندوق التنمية العقارية، أن مبادرة دعم العسكريين تخص مَن هم على قوائم الانتظار فقط، وذلك رداً على استفسار ورد من أحد المستفيدين من خدمات الصندوق.

وكان المستفيد قد وجه استفساراً لحساب “العناية بالمستفيدين” عبر موقع توتير، إذ تساءل فيه: “أرغب في الاستفادة من مبادرة القرض للعسكريين ١٤٠ ألفاً، علماً بأني ما زلت على رأس العمل ولقد تمت الاستفادة من القرض المعجل ٥٠٠ ألف ولم أستفد من دعم العسكريين علماً بأني لم أنته من إكمال المنزل”، ليرد حساب الصندوق العقاري قائلاً: “مبادرة دعم العسكريين خاصة لمن هم على قوائم الانتظار فقط”.