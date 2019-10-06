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إلزام ملاك سيارات الأجرة بنقل المسافرين مجاناً.. في هذه الحالة

إلزام ملاك سيارات الأجرة بنقل المسافرين مجاناً.. في هذه الحالة
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تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة النقل عن إلزام ملاك سيارات الأجرة بنقل المسافرين مجاناً حال عدم تشغيل العداد داخل السيارة، وذلك مثلما جاء في اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.

وبحسب مصادر نصت اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه على ضرورة أن تحتوي سيارات الأجرة العامة والأجرة العائلية وأجرة المطار على عبارة نصها “في حال عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل تعتبر الرحلة مجانية”، – وفقاً لـ”عكاظ”-.

وتضمنت غرامة جديدة بحق الحاصلين على ترخيص تصل إلى 3 آلاف ريال في حال عدم تشغيل العداد عند بدء الرحلة.
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