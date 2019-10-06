الجهات الأمنية تُكثف البحث عن مشتبهَين تسببا بإصابة رجل أمن أثناء ملاحقتِهما بمكة المكرمة

تواصل – مكة المكرمة:

تعرض رجل أمن في العاصمة المقدسة لإصابات متفرقة أدت إلى دخوله في غيبوبة بعد تعرضه لكسر في الجمجمة ونزيف داخل الرأس، ليتم إسعافه إلى مستشفى الملك عبد العزيز بالزاهر الخميس الماضي ومنها إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة.

وتعود التفاصيل إلى مطاردة رجل الأمن وملاحقته لمشتبهَين يستقلان دراجة نارية بدون لوحات، أثناء هروبهما في ساعات متأخرة من الليل في شارع الستين بالعاصمة المقدسة، ليتعرض لحادث سقوط عنيف نتج عنه إصابات متفرقة، وتكثف الجهات الأمنية بمكة المكرمة بحثها عن الشخصين المُشتبهين.

وسجل مدير دوريات العاصمة المقدسة، العقيد محمد بن سعد السهيمي، زيارة لرجل الأمن بهدف الاطمئنان على صحته. فيما لا زالت التحقيقات جارية للتعرف على المشتبهَين، وضبطهما، وإكمال الإجراءات النظامية بحقهما.