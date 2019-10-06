طقس الأحد .. أمطار رعدية على عدد من المناطق بالمملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية اليوم الأحد على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة .

وأشارت الهيئة إلى إمكانية تكون سحب رعدية ممطرة على أجزاء من تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من الشرقية.

وفي ما يلي أعلى وأدنى درجات الحرارة المتوقعة في مناطق المملكة اليوم الاحد إن شاء الله ، أوضح تقرير الأرصاد أن رفحاء تسجل أعلى درجة حرارة بـ41 درجة مئوية، فيما تسجل أبها 16 درجة مئوية كأدنى درجة حرارة.