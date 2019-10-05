قدَّم 5 ملايين ريال «رشوة» لإطلاق سراحه.. رفضها رجل أمن بالطائف  

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

شاب يستخدم سيفًا وساطورًا ضد أسرته ويهاجم دورية أمنية.. تفاصيل الواقعة

شاب يستخدم سيفًا وساطورًا ضد أسرته ويهاجم دورية أمنية.. تفاصيل الواقعة

مخالفات مرورية جديدة تشمل هذه السيارات.. تعرف على قيمتها

مخالفات مرورية جديدة تشمل هذه السيارات.. تعرف على قيمتها

«المنافسة» تُشهِّر بـ4 شركات وتغرمها 28 مليون ريال.. لارتكاب هذه المخالفات

«المنافسة» تُشهِّر بـ4 شركات وتغرمها 28 مليون ريال.. لارتكاب هذه المخالفات

قرار مهم من «الخطوط السعودية» بشأن إنهاء إجراءات السفر وتصعيد الركاب

قرار مهم من «الخطوط السعودية» بشأن إنهاء إجراءات السفر وتصعيد الركاب

قدَّم 5 ملايين ريال «رشوة» لإطلاق سراحه.. رفضها رجل أمن بالطائف  

قدَّم 5 ملايين ريال «رشوة» لإطلاق سراحه.. رفضها رجل أمن بالطائف  
0

تواصل – الطائف:

سلم أحد أفراد الأمن بالطريق الرابط بين الطائف والباحة مطلوباً للجهات المختصة، ذلك بعد أن رفض رشوة مالية تقدر بحوالي 5 ملايين عرضها عليه المطلوب مقابل إطلاق سراحه بعد القبض عليه بإحدى نقاط التفتيش على طريق الطائف – الباحة، ليقوم رجل الأمن بتسليم المقبوض عليه للسلطات المعنية.

وكان المطلوب يستغل مركبة بمرافقة شخص آخر هرب بالمركبة لحظة القبض على قائدها، ليسلم نفسه في وقت لاحق بعد التعميم الذي أصدرته الجهات الأمنية، ما ضيق عليه الخناق.

واشتبه رجل الأمن في الشخصين اللذين كانا يقودان المركبة أثناء مرورهما بإحدى نقاط التفتيش التابعة لقوة أمن طريق الطائف – الباحة، وهما في طريقهما إلى الطائف، ليطلب منهما رجل الامن التوقف وإظهار هويتيهما وبقية الاثباتات الرسمية.

ليخرج السائق من السيارة متوجها نحو رجل الأمن، ليستغل المرافق الآخر الفرصة ويهرب بالسيارة بعد انتقاله إلى مقعد السائق، ليقوم رجل الامن بالتحفظ على السائق الموجود، مع التعميم على المركبة الهاربة ببلاغ أمني.

وبعد التحري عن الشخصين وجد أن أحدهما وهو الهارب بالمركبة مطلوب لدى المحكمة الجزائية بإحدى المناطق الجنوبية، ليدعي الشخص المتحفظ عليه أنه يعمل ضابطا بأحد قطاعات وزارة الداخلية، وقدم رشوة لرجل الأمن وصلت إلى 5 ملايين ريال حتى يقوم بإطلاق سراحه، ليرفض رجل الأمن هذا العرض في موقف أثبت أمانته.

وقام رجل الامن بإعداد محضر الضبط بالواقعة، ليتم بعدها إحالة الشخص المتحفظ عليه للجهات المختصة حتى تقوم باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شاب يستخدم سيفًا وساطورًا ضد أسرته ويهاجم دورية أمنية.. تفاصيل الواقعة

شاب يستخدم سيفًا وساطورًا ضد أسرته ويهاجم دورية أمنية.. تفاصيل الواقعة

سقوط مركبة من منحدر جبلي وإصابة قائدها بالطائف (صور)

سقوط مركبة من منحدر جبلي وإصابة قائدها بالطائف (صور)

الإطاحة بقائد سيارة دهس طفلاً وسب والدته في الطائف

الإطاحة بقائد سيارة دهس طفلاً وسب والدته في الطائف

سطو مسلح على منتجع بـ«الطائف».. سرقة ذهب والأمن يتعقب الجناة

سطو مسلح على منتجع بـ«الطائف».. سرقة ذهب والأمن يتعقب الجناة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الطوفان القادم 15
مقالات

الطوفان القادم 15

المزيد
كلمات غيرتني
تدوينات حرة

كلمات غيرتني

المزيد
الأحلام الهزيلة!
مقالات

الأحلام الهزيلة!

المزيد
قفوهم إنهم مسؤولون!
مقالات

قفوهم إنهم مسؤولون!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>