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تفاصيل إنقاذ بحرينيين في عرض البحر بـ«رأس تنورة»

تفاصيل إنقاذ بحرينيين في عرض البحر بـ«رأس تنورة»
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تواصل – الدمام:

تمكن رجال حرس الحدود في المنطقة الشرقية، اليوم السبت، من إنقاذ بحرينيين اثنين بعد أن تعطل قاربهما في عرض البحر.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، وقال إنه في إطار مهام حرس الحدود والجهود الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ، وبعد أن ورد بلاغ لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) من قطاع الجبيل، والمتضمن تلقيهم اتصالاً على هاتف الطوارئ الدولي (١١٢) من مواطن بحريني يفيد بأنه ومرافقه تائهان في عرض البحر، وبعد تحديد موقعهما، تم على الفور تمرير البلاغ إلى قاعدة الأمير نايف البحرية للبحث وتقديم المساعدة.

وأضاف: “تم توجيه زورق بحري من قاعدة الأمير نايف البحرية، الذي عثر على القارب متعطلاً، وعلى متنه شخصان من الجنسية البحرينية، وهما بحالة صحية جيدة، وتم تقديم المساعدة اللازمة لهما، وقطر قاربهما وتسليمه للجانب البحريني”.

وطالب المقدم القريني بتوخي الحذر واتباع اللوحات الإرشادية والتحذيرية على الشواطئ وإجراءات السلامة، والتأكد من جاهزية القوارب البحرية وقدرتها على الإبحار، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

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