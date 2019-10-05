مدير «تعليم تبوك» يوضح حقيقة انهيار في سقف مدرسة بنات

قال مدير عام التعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم العُمري، إن الأحاديث المتداولة عن حدوث انهيار في إحدى مدارس البنات بالمنطقة غير دقيقة.

وأوضح العمري أن المبنى مُستأجر وتم التبليغ يوم الأربعاء بوجود خلل ويوم الخميس تم الكشف على المبنى، مبيناً أن المالك هو من أزال الطبقة العلوية للكشف على الأساس وأن العمل يجري الآن لإيجاد البدائل.

وانتقد مدير التعليم التعليقات التي جاءت في وسم -إضراب طالبات مدرسة في تبوك- مؤكداً أنه لا يوجد في قاموس السعوديين كلمة إضراب، داعياً إلى تحري الدقة في نقل المعلومات.